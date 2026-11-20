Мера применяется при подозрении на отмывание преступных доходов. Решения принимают точечно и только в подтвержденных случаях.

Операции банковских клиентов могут приостановить на срок до 10 рабочих дней, сообщил статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Служба применяет это полномочие при подозрении на отмывание незаконно полученных средств.

Быстрое приостановление операции позволяет предотвратить незаконный вывод денег, в том числе за рубеж. После этого контрольные органы могут решать вопрос об аресте активов.

«При подозрении в отмывании преступных доходов мы приостанавливаем», — пояснил Негляд.

Росфинмониторинг получил такие полномочия в июле 2025 года и с тех пор использовал их лишь несколько раз.

«Решения будут точечными, выверенными и применяться в строго подтвержденных случаях. Так и происходит», — отметил замглавы службы.

Право финансовой разведки оперативно останавливать подозрительные операции соответствует международным стандартам. По словам Негляда, аналогичный механизм уже действует или будет введен в ближайшее время практически во всех странах.