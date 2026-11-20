Телефонные мошенники стали чаще представляться сотрудниками госорганов. Во время звонка они убеждают человека держать разговор в секрете, чтобы он не успел посоветоваться с близкими или обратиться в банк.

Под предлогом секретной проверки злоумышленники удерживают человека на линии и подводят его к переводу денег. В ВТБ назвали РБК пять признаков такой схемы.

Требуют никому не рассказывать о звонке. Собеседник ссылается на секретное дело и угрожает, что за разглашение человек сам может стать фигурантом. Просят не класть трубку. Под видом проверки человека надолго оставляют на линии. В разговор по очереди вступают якобы следователь, сотрудник банка и представитель службы безопасности. Отговаривают обращаться за помощью. Мошенники утверждают, что близкие могут быть причастны к делу, а сотрудники банка якобы действуют в сговоре с преступниками. Присылают поддельные документы. В мессенджере могут показать удостоверение или постановление с печатью, а также отправить ссылку на фальшивый сайт ведомства. Предлагают перевести деньги на «безопасный счет». Звонящие выдают перевод за способ защитить сбережения.

Если собеседник требует сохранить звонок в тайне, в ВТБ советуют положить трубку и связаться с близким человеком. Сотрудники банков и госорганов не просят сообщать коды из СМС или переводить деньги на «безопасные счета», напомнил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.