Упрощенный порядок возмещения НДС рассчитан до конца 2026 года. Налоговые поправки предлагают сделать его бессрочным.

Компании могут возмещать НДС в заявительном порядке без банковской гарантии или поручительства. Такой порядок предусмотрен подп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК РФ.

Законопроект № 617-9 предлагает убрать из Налогового кодекса ограничение по сроку. Если поправку примут, компании смогут пользоваться этим порядком и после 2026 года.

👩‍💻 Больше об изменениях по НДС в рамках налоговой реформы расскажет кандидат экономических наук, практикующий аудитор, управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса» Эльвира Митюкова.

Полное выступление смотрите онлайн 10–11 декабря на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».

Для вас выступят более 15 экспертов-практиков. За два дня и 16 часов эфира разберем главные изменения для бухгалтера в 2027 году — от новых правил работы с НДС и УСН до страховых взносов и налоговых проверок.

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