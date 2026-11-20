ИП на УСН «Доходы» хочет разделить зарплатный проект на два банка. Часть сотрудников в одном, остальная в другом.
Как в таком случае отображать выплату заработной платы в 1С:Предприятие – рассказала эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Законодательство не запрещает работодателям заключать договоры с несколькими банками для перечисления зарплаты. Основное – это использование зарплатного проекта для расчетов с сотрудниками по трудовым договорам.
Как отображать выплату заработной платы в 1С предприятие 8.3.
Необходимо создать оба зарплатных проекта в программе. Зайти в раздел «Зарплата и кадры», «Зарплатные проекты», нажать «Создать» и заполнить реквизиты.
Далее для каждого проекта подвязывают лицевые счета сотрудников: например, можно ввести данные вручную в лицевой карточке сотрудника. Зарплата и кадры → Сотрудники → В поле «Выплата» — «По зарплатному проекту» → перейти по ссылке «Заполнить параметры зачисления» и ввести номер счета. После внесения данных нажимают «Записать и закрыть».
«Важно – в карточке одного сотрудника нельзя указать два зарплатных проекта одновременно, программа не позволяет задать несколько способов выплаты для одного человека.»
Далее можно формировать отдельные ведомости для каждого проекта, и в каждую попадут только те сотрудники, у которых в настройках привязан именно этот проект.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.
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