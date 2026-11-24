Документ содержит результаты оценки финансовой устойчивости и самостоятельности компании. Его подлинность можно проверить по QR-коду или на сайте ФНС.

Выписку с результатами оценки компании можно использовать при проверке контрагентов, сообщает УФНС. В частности, документ пригодится заказчикам при выборе субподрядчиков для исполнения государственных и муниципальных контрактов по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Выписку также можно учитывать при заключении договоров по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и в ходе другой преддоговорной работы. Оценка включает проверку самостоятельности компании, отсутствия признаков банкротства или ликвидации.

Дополнительно ФНС анализирует финансовую устойчивость организации, обеспеченность ресурсами и положительный опыт работы. Результаты отражаются в баллах.

Для получения выписки контрагент должен направить запрос через личный кабинет налогоплательщика. Проверить документ можно по QR-коду или реквизитам на сайте ФНС России.