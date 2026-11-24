Налоговики контролируют выдачу кассовых чеков и легализацию выручки в торговле и сфере услуг. Проверки на рынках и в других торговых пространствах продолжатся по всему региону.

Более 4,3 тыс. контрольных мероприятий по применению ККТ провели в Башкортостане в 2026 году, сообщило региональное управление ФНС. Нарушения законодательства выявили во всех случаях.

Основанием для проверки могут стать отсутствие чеков более 60 дней при зарегистрированной кассе, доля чеков коррекции свыше 30% за 30 дней или доля чеков «Возврат прихода» более 30% за тот же период. Налоговики также учитывают расхождения с данными эквайринга и подозрительно малое количество чеков.

Сообщить о невыдаче кассового чека можно через сайт ФНС, личный кабинет налогоплательщика или бесплатное мобильное приложение «Проверка чеков». Такие обращения налоговые органы используют при проведении общественного контроля.