Смена АУСН на УСН не влияет на базу НДФЛ.

С 1 января по 31 мая 2026 компания была на АУСН, а с 01.06.26 перешли на УСН доходы. С августа у сотрудника доход с начала года превысил 2,4 мил.

Как в данном случае определить базу для расчета НДФЛ – объяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

База по НДФЛ считается нарастающим итогом с 1 января, включая период АУСН. Налоговый период по НДФЛ — календарный год (ст. 216 НК), и смена спецрежима работодателя его не разрывает. Но распределение обязанностей по периодам разное.

Период АУСН. Если исчисление НДФЛ поручено уполномоченному банку, тот удерживает налог с каждой выплаты по ставке 13% — без нарастающего итога и без прогрессивной шкалы (п. 5 ст. 17 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Оксана Мочалкина «Если годовой доход работника превысил 2,4 млн, недостающий налог по итогам года пересчитает и взыщет сама ИФНС — уведомление направляется работнику, работодатель за это не отвечает. Если работодатель считал налог сам, он применял нарастающий итог и полную шкалу — тогда доначислений не будет.»

Период УСН (с 1 июня) — компания снова обычный налоговый агент (подп. 3, 4, 6 ст. 226 НК). Ставку для выплат после перехода определяете по нарастающей базе с 1 января, включая доходы периода АУСН, — смена режима не обнуляет накопленный доход (п. 3 ст. 226 НК, п. 1 ст. 224 НК).

На впорос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.