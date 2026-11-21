Минтранс и депутаты Госдумы подготовили поправки в закон о такси. Документ планируют вынести на общественное обсуждение в ближайшие несколько месяцев.

Дополнительную плату за поездки с детьми в такси предложили ограничить законодательно, сообщил вице-премьер Андрей Никитин. Стоимость поездки не должна зависеть от возраста пассажира.

«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — сказал Андрей Никитин.

Пакет поправок в закон о такси подготовили Минтранс и депутаты Госдумы. В сентябре ведомство также утвердило разработанную совместно с «Яндексом» дорожную карту по повышению доступности такси для пассажиров с детьми.

Документ предусматривает увеличение числа машин с детскими креслами и обучение водителей. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже проходит эксперимент со скидками на поездки для членов многодетных семей.