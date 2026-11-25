НДФЛ при переезде внутри города: когда сдавать два 6-НДФЛ и как отвечать на требование инспекции
Организация сменила налоговую 8 июня 2026 г. в пределах Москвы. Подали уведомление за период с 1 по 22 июня в новую налоговую: с начисленным НДФЛ до 08.06. — со старым ОКТМО, а НДФЛ за тот же период с датой выплат после 08.06.2026 — с новым ОКТМО. Декларации сданы так же: по старому и по новому ОКТМО.
Но пришло требование с просьбой пересдать уточненку с указанием старого ОКТМО. Что нужно делать – ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Для отчётности по НДФЛ за период, в котором компания сменила адрес, а также по итогам года нужно заполнить и представить в новую налоговую инспекцию два комплекта расчётов 6-НДФЛ:
один со старым ОКТМО,
другой — с новым.
В одном расчете – доходы и НДФЛ за период до момента смены юрадреса, во втором расчете – данные по выплатам, начиная с момента постановки на учет по новому адресу. Если ОКТМО не изменился – сдается 1 расчет, при этом в отчёте указывается новый КПП.
«Такой комплект расчетов 6-НДФЛ сдается не только за период переезда, но и за все последующие периода до конца года, так как доходы следует отражать нарастающим итогом.»
Разъяснения по вопросу давали представители ФНС.
Уведомление нужно подавать в новую налоговую. Все, что было до 8-го числа, указывают по прежнему ОТКМО/КПП, с 8-го – по новому ОКТМО/КПП.
Кроме того, рекомендуется перепроверить корректность расчетов по периодам.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.
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