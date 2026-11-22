Первое свидание в кафе или ресторане обходится россиянам в среднем в 10,5 тыс. рублей, а подготовка к встрече требует еще до 15 тыс. рублей. При этом большинство мужчин и женщин по-прежнему считают, что счет на первом свидании должен оплачивать мужчина.

Средний чек первого свидания в кафе или ресторане достиг 10,5 тыс. рублей, а подготовка к встрече обходится молодым россиянам еще в 12-15 тыс. рублей.

Большинство россиян по-прежнему придерживаются традиционного взгляда на оплату первого свидания. Счет в ресторане должен оплачивать мужчина, считают 54% мужчин и 55% женщин. При этом каждый седьмой респондент уверен, что платить нужно только за себя, а часть опрошенных предлагает возложить расходы на того, кто выступил инициатором встречи. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Среди мужчин до 35 лет сторонников традиционного подхода оказалось больше, чем среди старших поколений. Женщины всех возрастов также чаще поддерживают вариант, при котором расходы берет на себя мужчина.

Исследование показало, что основная финансовая нагрузка связана не только с самим свиданием, но и с подготовкой к нему. Молодые мужчины оценивают расходы на внешний вид в среднем в 15,2 тыс. рублей, женщины — в 12 тыс. рублей.

Главной статьей затрат для обеих сторон остается одежда. Кроме того, мужчины закладывают в бюджет стрижку, парфюм и аксессуары, а женщины — косметику, укладку, маникюр, парфюм, украшения и другие бьюти-процедуры. Лишь 11% мужчин и 7% женщин заявили, что для первого свидания не требуется никаких дополнительных расходов.