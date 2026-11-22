Злоумышленники присылают владельцу машины ссылку на якобы подтверждающий аварию файл, а затем требуют перевести деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру.

Мошенники выманивают персональные данные под предлогом повреждения припаркованного автомобиля. Потенциальной жертве сообщают в мессенджере, что ее машину якобы задели, а виновник уехал из-за нехватки времени и незначительного ущерба.

Затем злоумышленник отправляет ссылку на файл, который не открывается. Через некоторое время человеку начинают писать с неизвестных номеров и утверждать, что его личные данные попали в публичный доступ. Об этом сказано в материалах МВД.

Жертву предупреждают о возможной потере имущества и предлагают «защитить» деньги. Для этого средства требуют перевести на «безопасный счет» либо передать курьеру.

МВД рекомендует не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей независимо от указанной причины. Деньги, перечисленные на «безопасный счет» или переданные курьеру, попадают мошенникам.