Трудовой кодекс и другие нормативные акты не требуют от компаний покупать новогодние подарки детям сотрудников. Однако эта обязанность может быть установлена локальным актом, коллективным договором или отраслевым соглашением.

Покупка новогодних подарков для детей сотрудников остается добровольной, если компания официально не закрепила такую обязанность, сообщил депутат Госдумы Георгий Камнев.

«Покупать сладкие новогодние подарки детям на предприятиях — это добровольная традиция, являющаяся в нашей стране важной частью корпоративной культуры», — сказал депутат.

Если выдача подарков предусмотрена положением об оплате труда и социальных гарантиях, коллективным договором или отраслевым соглашением, работодатель должен выполнить это обязательство. При отказе сотрудники вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам или трудовую инспекцию.

Закупку детских подарков обычно оформляют приказом директора, к которому прилагают список детей сотрудников.