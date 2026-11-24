Как продлить ежегодный отпуск и кому не важно, в каком месяце отдыхать, рассказала «Клерку» доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Максимально продлить отпуск в 2027 году можно, если брать его с 30 апреля по 9 мая, с 1 по 3 ноября, с 22 по 28 февраля, с 7 по 11 июня.

Еще одним интересным вариантом является отпуск с 27 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Это позволяет за счет праздников получить максимальное количество дней отпуска.

«Работодатель оплачивает выходные дни в отпуске наравне с обычными рабочими, поэтому брать отпуск с выходного дня не рационально. Это снижает количество отпускных дней. Рациональнее оформлять отпуск с понедельника, а субботу и воскресенье не задействовать. При такой схеме количество дней отпуска увеличивается», — пояснила Борисова

Но некоторые работники могут уходить в отпуск, не обращая внимание на месяц, добавила она. Это сотрудники со сдельной оплатой труда, со сменным графиком, работники с изменившимся доходом, или те, у кого оклад составляет небольшую часть заработка.