Участник закупки по № 44-ФЗ вправе подтвердить страну происхождения товара ее указанием. Это возможно, если в реестре нет продукции с нужными характеристиками, а заказчик сообщил об этом в извещении.

Страну происхождения товара можно подтвердить простым указанием в заявке. Правило действует, если в реестре российских промтоваров отсутствует продукция с необходимыми заказчику характеристиками и это задекларировано в извещении. Об этом сказано в письме Минфина от 03.11.2026 N 24-06-09/97029.

Такую заявку приравняют к предложению иностранного товара, только если к закупке допустят участника, у которого все товары из заявки есть в российском или евразийском реестре промпродукции. Наличие продукции в реестре должно подтверждаться номерами реестровых записей. Такой порядок предусмотрен постановлением № 1875.

Аналогичный подход действует при закупках отдельных видов электроники с приоритетом для первого уровня локализации. Заявку с российской продукцией, часть которой не имеет первого уровня, приравняют к иностранной, только если допущена другая заявка, где все товары отечественные и имеют первый уровень локализации.