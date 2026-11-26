Попытка компании заменить штраф по статье 129.1 Налогового кодекса на взыскание по статье 126 НК РФ в споре о документах по контрагенту не нашла поддержки в кассации. Формулировка запрошенных данных не влияет на квалификацию нарушения, а применить более мягкий штраф в такой ситуации нельзя.

Штраф за неисполнение требования о предоставлении документов и информации по отношениям с контрагентом правомерно назначили по пункту 1 статьи 129.1 НК, решил АС Московского округа. Организация настаивала, что нарушение следовало квалифицировать по пункту 1 статьи 126 НК.

Суд указал, что для квалификации неважно, как названа запрошенная информация: сведения, документы или иначе. Требование касалось сведений и информации, поэтому нарушение соответствует диспозиции пункта 1 статьи 129.1 НК.

Кроме того, в рассматриваемом случае организация не выступала налогоплательщиком, поэтому привлечь ее к ответственности по пункту 1 статьи 126 НК нельзя.

Ранее АС Центрального округа отменил штраф по статье 129.1 НК в похожем споре. Там инспекция запрашивала документы по конкретной сделке, а пункт 2 требования не был заполнен, поэтому суд признал применимым пункт 1 статьи 126 НК. Об этом сказано в постановлении от 18.09.2026 по делу № А40-357364/2025.