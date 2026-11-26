Официальные 11 дней отдыха устраивают 37% опрошенных, еще 13% хотели бы отдыхать дольше. Средняя желаемая продолжительность каникул составляет девять дней.

Сократить новогодние каникулы готовы 39% экономически активных россиян. При этом 10% считают достаточными 1–3 дня отдыха, 12% выбрали 4–6 дней, 9% — неделю, еще 8% — от 8 до 10 дней.

Официальные выходные с 31 декабря по 10 января считают оптимальными 37% участников опроса. Каникулы продолжительностью 12–14 дней предпочли бы 13%, полностью отказаться от новогодних выходных готовы 3%. Еще 8% затруднились с ответом. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Женщины чаще мужчин поддерживают 11-дневный отдых — 41% против 34%. Среди россиян младше 35 лет такой вариант выбрали 47%, а 20% хотели бы отдыхать еще дольше. Участники опроса старше 45 лет чаще выступают за сокращение каникул: 14% выбрали 1–3 дня, 16% — 4–6 дней.

Россияне с доходом от 150 тыс. рублей чаще поддерживают каникулы продолжительностью до трех дней — 17%. Среди зарабатывающих меньше такой вариант выбрали 10–13% респондентов.