Экспнрт ответила, когда выгодно брать отпуск не на пять рабочих дней, а на семь календарных.

Если человек берет отпуск не на пять рабочих дней, а на семь календарных, включая субботу и воскресенье, он использует два дополнительных дня ежегодного оплачиваемого отпуска.

При этом отпускные за выходные начисляются, но зарплаты за эти дни и так не было бы, пояснила доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Татьяна Ващенко.

Поэтому включение выходных не увеличивает доход, но уменьшает остаток отпускных дней. Если цель – просто получить длинный непрерывный отдых, это может быть удобно.

Если же отпускных дней мало, разумнее брать только рабочие дни, не включая выходные, уточнила эксперт.