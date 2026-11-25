Как премии учитываются в отпускных и могут ли они компенсировать «невыгодный» месяц.

Как в расчете отпускных учитывают премии рассказала «Клерку» доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Татьяна Ващенко.

«Годовая премия, как правило, включается в средний заработок независимо от даты фактической выплаты, если она относится к расчетному периоду», — отметила эксперт.

Квартальная премия учитывается, если она начислена в расчетном периоде. Например, если премию за первый квартал начислят в апреле 2027 г., в расчет апрельских отпускных она еще не попадет, но будет учтена при расчете майских.

Премия может частично компенсировать «невыгодность» января или февраля. Если в расчетный период попала крупная годовая премия, средний дневной заработок вырастет, и отпускные будут выше.

Но это не отменяет потерю зарплаты за дорогие рабочие дни. Премия сгладит разницу, но не сделает январский отпуск выгоднее июльского, подчеркнула Татьяна Ващенко.