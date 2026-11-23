Также налоговая перевела в цифровой формат льготы для 35,5 млн россиян и довела долю их автоматического предоставления до 98%.

В бюджетную систему за 10 месяцев поступило 54,6 трлн рублей, сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Общий прирост составил 5,4 трлн рублей, в том числе по федеральному бюджету — 2,2 трлн рублей. Основной рост обеспечил НДС.

«Основной налог, который в этом году дает основные поступления, — это НДС», — отметил глава налоговой службы.

По итогам года поступления по этому налогу могут увеличиться на 32,5–33%. Рост налога на прибыль и НДФЛ прежде всего отразится на региональных бюджетах. При этом примерно у 10 регионов сохраняются проблемы из-за неравномерного распределения налоговой базы.

ФНС также перевела в цифровой формат льготы для 35,5 млн человек. Автоматически предоставляется 98% всех налоговых льгот, оставшиеся 2% служба планирует автоматизировать в следующем году.