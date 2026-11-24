Для получения страховой пенсии по старости нужно не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Самозанятые могут накапливать их через добровольное пенсионное страхование.

Самозанятые вправе добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования и самостоятельно перечислять взносы, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Уплата таких взносов позволяет формировать страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.

«Законодательно для самозанятых предусмотрена возможность добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Это позволяет самостоятельно уплачивать страховые взносы и таким образом формировать страховой стаж и пенсионные коэффициенты», — пояснил Машаров.

Проверить накопленные баллы, периоды работы и сведения работодателей можно в выписке из индивидуального лицевого счета. Ее выдают на «Госуслугах», в личном кабинете Соцфонда, клиентской службе СФР или МФЦ. Если данные отсутствуют или указаны неверно, нужно обратиться в Соцфонд.

Размер страховой пенсии складывается из фиксированной выплаты и стоимости накопленных баллов. За календарный год можно получить не более 10 коэффициентов, а при ежегодном перерасчете пенсии работающего пенсионера учитывают максимум три.