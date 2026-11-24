На «Яндекс Маркете» показатель сократился до 73%, а на Ozon вырос до 84%. Бренды перераспределяют бюджеты из-за роста стоимости рекламы.

Доля размещений 20% крупнейших рекламодателей на главных страницах Wildberries и «Яндекс Маркета» снизилась в январе—августе 2026 года по сравнению со всем 2025 годом, сообщили в Easy Commerce, входящей в ГК Okkam. На Wildberries показатель сократился с 70% до 62%, на «Яндекс Маркете» — с 84% до 73%.

На Ozon присутствие крупнейших рекламодателей, напротив, выросло с 82% до 84%. Снижение доли лидеров освобождает рекламные места для менее заметных брендов, в том числе на главных баннерах маркетплейсов.

Отток части селлеров с маркетплейсов начался еще в четвертом квартале 2025 года. Дополнительным фактором стал рост CPM — стоимости тысячи показов, из-за которого бренды пересматривают бюджеты в онлайн-ритейл-медиа.

Объем рынка онлайн-ритейл-медиа к 2027 году может вырасти на 41% и достичь 1,2 трлн рублей, ожидают в Easy Commerce.