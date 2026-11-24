Налоги по уведомлениям за 2025 год нужно перечислить не позднее 1 декабря. Со 2 декабря на задолженность начнут ежедневно начислять пени.

Срок уплаты физлицами налогов на имущество и НДФЛ по уведомлениям за 2025 год истекает 1 декабря, напомнила ФНС. Исключение предусмотрено для налогоплательщиков отдельных пострадавших территорий Курской области: для них срок продлен на 12 месяцев.

Оплатить налоги на единый налоговый счет можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», личный кабинет налогоплательщика или личный кабинет на Госуслугах. Также платежи без комиссии принимают банки, отделения почты, уполномоченные МФЦ и кассы местных администраций. Для оплаты можно использовать QR-код, штрих-код или УИН из уведомления.

В 2026 году в электронном виде направили 64,1 млн уведомлений, что на 40% больше прошлогоднего показателя. Еще 5,9 млн документов отправили заказными письмами. Общая сумма начисленных налогов на транспорт и недвижимость составила 452,8 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2025 году.

Если уведомление не пришло, владелец налогооблагаемой недвижимости или транспорта может обратиться в налоговый орган, уполномоченный МФЦ либо направить запрос через сервис «Обратиться в ФНС России». Неисполненная задолженность после требования налоговой может быть взыскана с банковских счетов или за счет имущества должника.