Сеть столовых La Carotte с выручкой около 30 млн рублей в месяц передала повседневное управление операционному директору. Владелица сети подключается, когда команда сталкивается со сложной ситуацией.

Многие сотрудники La Carotte работают с предпринимателем Натальей Гербиг больше десяти лет. За это время команда привыкла к ее требованиям. Сейчас Гербиг управляет через одного человека — операционного директора, которая руководит остальными сотрудниками и получает долю прибыли.

«Я корректирую, поддерживаю, подсказываю, контролирую. У меня есть насмотренность, достаточно одного взгляда в P&L, чтобы понять, где проблема, почему и как ее разыскать», — рассказала Гербиг.

Помимо контроля за текущей работой, Гербиг ищет помещения и инвесторов для новых проектов, встречается с арендодателями и обсуждает условия аренды.