Особый юридический статус для работающих через цифровые платформы предложил ввести лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. По его словам, такая занятость отличается и от традиционного найма по трудовому договору, и от малого бизнеса.

«Одна из главных политических задач сегодня — обеспечить трудовые права для платформенной занятости: пенсионное страхование, больничные, отпуска и нормированный рабочий день с повышенной оплатой переработок», — сказал Сергей Миронов.

Политик отметил, что сейчас платформенные работники со статусом самозанятых лишены базовых трудовых гарантий. Их число, по разным оценкам, составляет от 5 до 20 млн человек.

При регулировании предлагается разделять платформы-доски объявлений и платформы-работодателей. Для последних фракция намерена разработать типовые договоры, которые должны ограничить возможность навязывать работникам несправедливые условия.