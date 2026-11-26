Два ресторана в торговом центре открылись за два месяца. Запуск инвестор поручил управленцу, которого ему порекомендовали.

Предприниматель Наталья Гербиг рассказала в подкасте «Тот еще разговор», как получила от инвестора 5 млн рублей наличными на открытие двух ресторанов. Кто именно ее порекомендовал, она так и не узнала.

«Через два месяца я открыла два ресторана. Это были не мои деньги, это был бюджет на открытие, я там работала», — сказала Гербиг.

В общепите Гербиг начинала помощником официанта. Позже она стала открывать заведения вместе с инвесторами и партнерами, а затем выкупать их доли. Так она стала владелицей сети столовых La Carotte.