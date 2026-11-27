Перед открытием ресторана Hilton обратился за советом по проекту зоны питания. Ресторатор предложила изменить, как она будет устроена.

Предприниматель Наталья Гербиг рассказала в подкасте «Тот еще разговор», что дважды консультировала Hilton в Восточной Европе. В одном из проектов ее рекомендации, по ее оценке, позволили сократить расходы на $250 тыс.

«И я им сэкономила $250 000 за час работы, показала, как по-другому построить всю зону питания», — сказала Гербиг.

За час консультации по интересному ей проекту Гербиг называет цену 50 тыс. рублей. Она готова поделиться контактами и объяснить, какие решения работают на практике. Самостоятельно искать заказы на консалтинг она не стремится.