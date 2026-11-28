Депутаты ЛДПР предложили не лишать льготников компенсации расходов на ЖКУ из-за задолженности. Закон может вступить в силу с 1 января 2027 года.

Право на компенсацию расходов за жилье и коммунальные услуги предлагают сохранять независимо от долгов, следует из законопроекта депутатов ЛДПР, направленного на заключение в правительство.

Авторы инициативы предлагают признать утратившей силу статью 160 Жилищного кодекса. Сейчас льготника могут лишить компенсации, если у него есть непогашенная задолженность за период не более трех последних лет, подтвержденная вступившим в силу судебным актом.

«Сейчас получается замкнутый круг — у пенсионера или многодетной семьи не хватило денег на оплату квитанции, накопился долг, и государство тут же забирает у них положенную компенсацию — именно тогда, когда она нужна человеку больше всего», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В сопроводительных материалах указано, что отмена ограничения должна помочь льготникам одновременно оплачивать текущие счета и погашать накопленный долг. В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2027 года.