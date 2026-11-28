Против серых зарплат выступили 40% респондентов. Разрыв между сторонниками и противниками таких схем сократился до 3 процентных пунктов.

Работать без официального оформления готовы 37% экономически активных россиян, следует из исследования SuperJob.

Против серых схем выступили 40% опрошенных, еще 23% затруднились с ответом.

В июле 2026 года доля противников зарплат в конверте также составляла 40%, однако согласиться на такие условия были готовы 35%. Таким образом, доля сторонников неофициального трудоустройства выросла на 2 процентных пункта.

Россияне с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц выступают против серых схем чаще тех, кто зарабатывает меньше. Опрос проводился с 13 по 18 ноября 2026 года среди 1 600 респондентов.