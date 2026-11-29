С 14 лет ребенок может подать в суд на родителей за публикацию унизительных видео.

Ребенок с 14 лет может самостоятельно обратиться в суд, если родители нарушили его права публикациями в интернете, рассказала юрист компании «Альтернатива» Екатерина Сорокина. До этого возраста он вправе обратиться за защитой в орган опеки.

Право ребенка на изображение и частную жизнь защищают статьи 152.1 и 152.2 ГК. Родители представляют его интересы, но не могут распоряжаться этими правами произвольно.

«Унизительное видео не становится допустимым только потому, что его опубликовала мама или папа», — подчеркнула Сорокина.

Ребенок может высказывать свое мнение по затрагивающим его вопросам в любом возрасте. С 10 лет родители обязаны учитывать его позицию, если она не противоречит его интересам. При этом закон не требует получать отдельное письменное согласие на каждую фотографию.

За обычный семейный снимок автоматического штрафа нет. Но при нарушении прав несовершеннолетнего через суд можно потребовать удалить материалы и компенсировать моральный вред.

За незаконное раскрытие личной или семейной тайны по статье 137 УК грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.