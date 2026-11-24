Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют на 6,8% и 3,3%

Закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов принят Госдумой в третьем чтении. Документ предусматривает индексацию страховых пенсий с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля — на 3,3%.

МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей, прожиточный минимум — 20 227 рублей. На меры поддержки семей с детьми в 2027–2029 годах заложено более 10 трлн рублей. Средства направят в том числе на индексацию маткапитала, семейную налоговую выплату и улучшение жилищных условий.

Бюджет также предусматривает расходы на оборону и безопасность, социальную поддержку военнослужащих, участников и ветеранов СВО и членов их семей. Ко второму чтению финансирование поддержки участников СВО дополнительно увеличили.

Средства направят на строительство и ремонт образовательных учреждений, модернизацию больниц и поликлиник, обновление транспорта и дорог, развитие городской и сельской инфраструктуры. На обеспечение технологического суверенитета выделят 2 трлн рублей, включая финансирование станкостроения, микро- и радиоэлектроники.