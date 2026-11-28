При покупке строящегося офиса сроки вычета зависят от договора с застройщиком. В одном случае НДС можно принять к вычету уже с аванса, в другом придется дождаться завершения строительства.

Компании и ИП, которые покупают офис по договору купли-продажи будущей вещи, могут заявить вычет НДС с предоплаты до передачи помещения. Для этого условие об авансе должно быть в договоре, продавец должен выставить авансовый счет-фактуру, а покупатель — подтвердить перечисление денег. Об этом «Клерку» рассказала директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

При покупке офиса по договору долевого участия заявить вычет с аванса по той же схеме не получится. По словам Захаровой, покупателю нужно дождаться завершения строительства, получить подтверждающие документы и принять помещение к учету.

Александра Захарова «Сумма НДС, которую покупатель сможет принять к вычету по ДДУ, не рассчитывается автоматически как 22% от стоимости офиса»

Размер вычета по ДДУ зависит в том числе от фактических затрат на строительство и НДС, который предъявили застройщику подрядчики и поставщики. Поэтому Захарова советует до подписания договора уточнить у девелопера, какую сумму он сможет подтвердить документами и когда их выдаст.