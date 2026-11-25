Платежи предлагают делить между субъектами пропорционально выручке цифровых платформ. Налог по УСН для ИП также предлагается зачислять по месту фактической работы бизнеса.

Налог на прибыль маркетплейсов предложили распределять с учетом выручки в каждом регионе, сообщил сенатор от Вологодской области Роман Маслов по итогам заседания профильного комитета Совета Федерации. Сейчас крупные площадки зарегистрированы преимущественно в Москве и Московской области, хотя пункты выдачи заказов работают по всей стране.

«Например, в Вологодской области открыто около 800 ПВЗ, но налог на прибыль не поступает. Популярность маркетплейсов продолжает расти, постепенно вытесняя традиционные магазины. В результате регионы теряют часть налоговых доходов, которые раньше поступали от торговли», — написал Маслов во «ВКонтакте».

Сенатор также предложил зачислять налог по УСН с ИП по месту фактического ведения бизнеса. Сейчас платеж поступает в бюджет по месту жительства ИП, даже если предприниматель работает и получает доход в другом регионе.

Обе инициативы Маслов намерен направить для включения в итоговый документ совещания.