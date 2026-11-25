Налог на прибыль маркетплейсов предложили распределять по региональной выручке
Платежи предлагают делить между субъектами пропорционально выручке цифровых платформ. Налог по УСН для ИП также предлагается зачислять по месту фактической работы бизнеса.
Налог на прибыль маркетплейсов предложили распределять с учетом выручки в каждом регионе, сообщил сенатор от Вологодской области Роман Маслов по итогам заседания профильного комитета Совета Федерации. Сейчас крупные площадки зарегистрированы преимущественно в Москве и Московской области, хотя пункты выдачи заказов работают по всей стране.
«Например, в Вологодской области открыто около 800 ПВЗ, но налог на прибыль не поступает. Популярность маркетплейсов продолжает расти, постепенно вытесняя традиционные магазины. В результате регионы теряют часть налоговых доходов, которые раньше поступали от торговли», — написал Маслов во «ВКонтакте».
Сенатор также предложил зачислять налог по УСН с ИП по месту фактического ведения бизнеса. Сейчас платеж поступает в бюджет по месту жительства ИП, даже если предприниматель работает и получает доход в другом регионе.
Обе инициативы Маслов намерен направить для включения в итоговый документ совещания.