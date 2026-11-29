Труд осужденных к принудительным работам должен оплачиваться по общим правилам. За особые условия им положены доплаты сверх МРОТ и районные коэффициенты.

Компенсационные выплаты за работу в особых условиях и условиях, отклоняющихся от нормальных, нельзя включать в зарплату осужденных, не превышающую МРОТ, постановил Конституционный суд РФ. К их заработку также необходимо применять районные коэффициенты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Поводом стали жалобы Дмитрия Жилкина и Дениса Лузина. Они отбывали принудительные работы и трудились подсобными рабочими на Бердском кирпичном заводе в Новосибирской области.

Работодатель включал доплаты в зарплату в пределах МРОТ и не начислял районный коэффициент, а суды отказались взыскивать задолженность.

КС РФ признал оспариваемые нормы не соответствующими Конституции. Действующее регулирование не позволяет однозначно определить условия оплаты труда осужденных, а применение особых правил без прямого указания в законе нарушает право на вознаграждение за труд без дискриминации.

Законодатель должен уточнить порядок оплаты принудительных работ с учетом принципов равенства и справедливости. Дела Жилкина и Лузина подлежат пересмотру.