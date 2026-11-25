Национальный стандарт впервые установит рекомендации по трудовой адаптации и корпоративной поддержке участников и ветеранов боевых действий.

Проект ГОСТ по трудоустройству, трудовой адаптации и профессиональному развитию участников и ветеранов боевых действий разработали в России. Стандарт должен помочь восстановить профессиональные компетенции соискателей, интегрировать их в коллективы и создать условия для дальнейшего развития.

Работодателям предлагают подбирать вакансии с учетом навыков и пожеланий кандидата, а также принимать участников и ветеранов боевых действий на резервируемые рабочие места.

При подготовке документа учли практики Москвы, Ленинградской, Брянской и Белгородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.

Компании смогут по своей инициативе включать в корпоративные программы дополнительные меры поддержки. Среди примеров — полная или частичная компенсация расходов на услуги ЖКХ или наем жилья.

Проект носит рекомендательный характер и не подлежит применению до утверждения.