В 2027 году российские банки продолжат закрывать физические офисы и развивать дистанционное обслуживание. Доступность услуг планируют сохранить, в том числе в населенных пунктах с техническими ограничениями.

Физическая сеть банковских подразделений в 2027 году может сократиться на 7–10%, следует из обзора Национального рейтингового агентства. За девять месяцев 2026 года банки уже закрыли около 1 800 отделений — в среднем по 10 офисов за каждый рабочий день. К концу года их число может превысить 2 000.

Сокращение сети связано с ростом операционных расходов. Банки вкладываются во внедрение цифрового рубля, импортозамещение программного обеспечения и оборудования, а также в кибербезопасность.

«По мере развития цифровых продуктов общее число физических точек присутствия будет постепенно сокращаться, но о снижении доступности банковских сервисов речи не идет», — отметили аналитики НРА.

Банки продолжат искать баланс между стоимостью содержания сети и доступностью услуг. Минимальное физическое присутствие планируется сохранять даже там, где развитию дистанционных сервисов мешают технические ограничения.