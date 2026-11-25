В выплате по итогам 2026 года уверены 19% участников опроса. Чаще всего на годовой бонус рассчитывают сотрудники госструктур и работники сфер охраны, безопасности и права.

На 13-ю зарплату или годовую премию по итогам 2026 года рассчитывают 42% штатных сотрудников. Годом ранее выплату ожидали 40%. Такие результаты получили «Авито Работа» и «Авито Реклама», опросив более 7 тыс. работающих в штате россиян.

В госструктурах и сферах охраны, безопасности и права на премию рассчитывают 55% участников опроса. В ИТ, digital, маркетинге и коммуникациях бонуса ждут 48%, в сельском хозяйстве — 47%, в промышленности — 46%.

Среди тех, кто уже получал годовой бонус, последняя выплата в среднем составила одну месячную зарплату. У 13% получателей премия была примерно равна окладу за месяц, еще по 11% получили около половины месячной зарплаты или меньше половины.

«Среди опрошенных в возрасте 18–24 лет премию ожидают 48%, среди тех, кому от 25 до 34 лет, — 45%. Среди поколения 65 лет и старше на нее рассчитывают уже 35% респондентов», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Увеличить доход в 2027 году рассчитывают 52% штатных сотрудников. Среди участников опроса в возрасте от 25 до 44 лет эта доля составила 58%.