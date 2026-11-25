Разбираем судебный кейс с комментариями эксперта: имеет ли налоговая право вмешиваться в продажу автомобиля по цене ниже рыночной.

В чем суть. Поволжское ООО в 2017 году приобрело два автомобиля Toyota Land Cruiser 200, полностью амортизировало и в 2021 году продало взаимозависимым лицам — руководителю и учредителю компании — по 50 000 руб. Рыночная стоимость автомобилей при этом составляла от 4,75 до 6,2 млн руб.

ФНС провела проверку и посчитала, что ООО намеренно занизило стоимость автомобилей при продаже взаимозависимым лицам, чтобы уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль и получить необоснованную налоговую выгоду.

Компания обратилась в суд, чтобы оспорить выводы ФНС и доначисление 1 250 833 руб. налога на прибыль, ссылаясь на свободу договора и право сторон самостоятельно определять цену сделки согласно ст. 421 и ст. 424 ГК. Низкую цену она объясняла плохим техническим состоянием автомобилей.

Чем закончилось. Суды трех инстанций встали на сторону налоговой инспекции. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих судов и отказал ООО в удовлетворении кассационной жалобы. Доначисление налога на прибыль признали правомерным (Постановление АС Поволжского округа от 27.03.2024 № Ф06-698/2024 по делу № А65-18430/2023).

Почему суды трех инстанций встали на сторону ФНС. Суды сослались на ст. 54.1 НК и п. 3 Обзора Президиума ВС от 16.02.2017 и оценили совокупность обстоятельств:

Продажу автомобилей взаимозависимым лицам. Существенное отклонение цен от рыночного уровня. Отсутствие документального подтверждения заявленного состояния машин.

По закону собственник имеет право продать автомобиль даже за 100 руб., а третьи лица не вправе вмешиваться. Но ФНС все равно может обратить внимание на стоимость ниже рыночной.