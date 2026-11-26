В сентябре 2026 года заемщики оформили кредиты для рефинансирования почти на 90 млрд рублей. Объем дополнительных средств, не направленных на погашение прежних обязательств, за год вырос на 85%.

Дополнительные долги россиян при рефинансировании достигли 72,6 млрд рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро. Заемщики все чаще не только заменяют старые кредиты новыми, но и получают деньги на другие расходы.

Спрос на рефинансирование растет вслед за снижением ставок. За 10 месяцев объем таких выдач в Сбербанке увеличился в пять раз, в Дом.РФ Банке — в 2,5 раза, а доля подобных договоров в ВТБ с начала года выросла вчетверо. В Дом.РФ Банке дополнительные средства брали 80% клиентов, в среднем около 450 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

Увеличение суммы кредита может свести на нет экономию на процентах. Например, при рефинансировании остатка долга в 500 тыс. рублей под 24% на четыре года заемщик может получить еще 150 тыс. рублей без существенного роста ежемесячного платежа. Однако общая задолженность вырастет на 30%, а переплата — почти на 40%, или на 103 тыс. рублей.

Перекредитование обычно имеет смысл, если новая ставка ниже прежней хотя бы на 2–3 процентных пункта. При меньшей разнице расходы на оформление могут полностью поглотить экономию.