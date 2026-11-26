Механизм государственной экспертизы стоимости жилищного строительства прорабатывает Минстрой, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин на «Правительственном часе» в Госдуме. Поправки к Градостроительному кодексу, которые вернут технико-экономическое обоснование на предпроектной стадии, уже готовы.

Нестроительные расходы за шесть лет выросли на 479%, а их доля в структуре затрат увеличилась с 29% до 48%. В нее входят обслуживание кредитов, стоимость земли, подключение к сетям, строительство социальных объектов и благоустройство.

«Это позволит знать реальную себестоимость каждого проекта», — сказал Ирек Файзуллин о государственной экспертизе.

Доля непосредственно строительных работ в себестоимости сейчас составляет менее 50%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Финансовые услуги подорожали с 2–4% в период высоких продаж и льготной ипотеки до 15–25%. Строительные материалы выросли в цене на 80–200%, а стоимость труда — в три раза за пять лет.

Для снижения издержек Минстрой также предлагает возобновить программу «Стимул», расширить применение типовых проектов и урегулировать использование цифровых информационных моделей. По прогнозу правительства, по итогам года в России введут около 136 млн кв. м недвижимости, включая примерно 100 млн кв. м жилья.