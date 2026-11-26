Главное условие участия в программе корпоративной пенсии — гарантии сохранности накоплений. Взносы должны делиться между работником и работодателем.

Рассмотреть участие в новой корпоративной пенсионной программе готовы 61% экономически активных россиян. Однозначно согласны 14% респондентов, еще 47% ответили «скорее да». Не готовы участвовать 39%.

Среди женщин положительно оценили такую возможность 63%, среди мужчин — 59%. У молодежи до 35 лет доля потенциальных участников достигает 67%, а среди респондентов старшего возраста составляет 54–56%. При доходе до 100 тыс. рублей в месяц участвовать готовы 64%, при более высокой зарплате — 54–56%. Об этом сказано опросе SuperJob и «Российской газеты»

Гарантии сохранности средств важны для 37% опрошенных, условия получения накоплений — для 27%. Минимальный собственный взнос интересует 16%, взнос работодателя и доходность — по 15%, возможность досрочного выхода — 11%.

Для 23% респондентов работодатель должен делать взнос независимо от платежей сотрудника. Еще 22% согласны на программу, если компания будет перечислять больше работника, а 11% готовы к равному софинансированию. При этом 44% не смогли оценить приемлемый размер участия работодателя.