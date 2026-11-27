Бумажный чек до оплаты в общепите будет нужен только при наличном расчете
Компаниям и ИП в общепите смягчат требование выдавать клиентам бумажные кассовые чеки перед тем, как провести саму оплату.
Выдавать бумажный кассовый чек или бланк строгой отчетности до оплаты заказа потребуется только при расчетах наличными. Изменения в статью 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ предусматривает одобренный Госдумой законопроект № 619-9.
Сейчас организации и ИП в сфере общепита должны печатать и выдавать клиенту чек до расчета при непосредственном взаимодействии с ним или при использовании автоматического устройства для расчетов. Такой чек подтверждает предстоящий прием денег за услугу общественного питания.
После вступления поправок в силу этот порядок будет действовать только при оплате наличными.
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