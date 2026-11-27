Участники эксперимента ФНС сами рассчитывают и перечисляют часть налогов за кадровые агентства. Новый порядок усложняет учет и может привести к росту стоимости услуг.

Эксперимент по обелению рынка предоставления персонала продлится до 1 сентября 2027 года. Сейчас в нем добровольно участвует 41 компания из ретейла, электронной коммерции, производства и общепита. По итогам сентября поступления НДС, НДФЛ и страховых взносов выросли в 3,3 раза, а налоговая нагрузка — с 7,14 до 29%.

При работе с кадровыми агентствами заказчик перечисляет 50% НДФЛ и 75% НДС и страховых взносов. При привлечении ИП на УСН или самозанятых через аккредитованную ФНС платформу заказчик переводит 100% сборов. Для этого нужно собирать данные по каждому исполнителю, проверять его статус и рассчитывать налоги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на ФНС.

Ответственность за ошибки при расчетах остается неясной, поскольку агентский статус заказчика не закреплен в НК, отметила партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Кофанова. Дополнительные административные расходы агентств могут увеличить стоимость их услуг.

ФНС также учитывает признаки возможных трудовых отношений: более восьми смен в месяц, вознаграждение свыше 35 000 рублей, сотрудничество дольше трех месяцев и получение не менее 75% дохода от одного заказчика. Если риски у партнера не устранены, претензии могут возникнуть к заказчику. Пока ФНС не направила участникам ни одного уведомления о нарушениях и продолжает дорабатывать механизм.