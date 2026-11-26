Штрафы лишь дисциплинируют, а долгосрочный фискальный эффект от поправок в Налоговый кодекс дадут прогрессивная шкала 13–22% по пассивным доходам и НДС на зарубежные маркетплейсы.

Поправки к Налоговому кодексу усиливают давление на бизнес и инвесторов, но главный долгосрочный эффект бюджет получит не от штрафов, а от расширения прогрессивной шкалы и НДС на зарубежные маркетплейсы. Об этом «Клерку» рассказала руководитель компании «Мой главбух» Елена Завитаева.

Елена Завитаева «Для добросовестной компании, которая ошибается в учете из-за сложности законодательства или технического сбоя, кратное увеличение фиксированной части штрафа ощутимо. Риск не столько в самом размере, сколько в том, что индексация проходит на фоне ужесточения администрирования и расширения обязанностей. Если штраф становится инструментом пополнения бюджета, а не стимулом к исправлению, это бьет по предсказуемости среды»

По словам Елены Завитаевой, штрафы работают как разовый инструмент дисциплины и не формируют устойчивый поток поступлений. Наибольший долгосрочный фискальный эффект дадут две другие меры:

Единая база с прогрессивной шкалой 13–22%. Включение пассивных доходов (дивидендов, процентов по вкладам, доходов от продажи имущества и операций с ценными бумагами) в основную базу привязывает ставку к совокупному годовому доходу и при превышении порогов доводит ее до 22%. Это расширяет базу за счет сближения режимов без введения новых налогов и затрагивает граждан с диверсифицированными доходами. НДС на трансграничную торговлю. Покупки россиян у иностранных продавцов через маркетплейсы встраиваются в общий налоговый контур, а площадки становятся налоговыми агентами. Этот поток привязан к объемам потребления и растет со временем.

«Это не разовая мера, а структурный сдвиг: покупки у иностранных продавцов через маркетплейсы встраиваются в общий фискальный контур, а площадки становятся налоговыми агентами. В отличие от штрафов, этот поток привязан к объему потребления и с годами только растет», — сказала эксперт.

Введение НДС на покупки физлиц на зарубежных площадках сделает трансграничную торговлю менее «серой» и выровняет конкурентные условия с российским ретейлом. При этом часть покупателей вернется в российские магазины или уйдет в менее прозрачные каналы, а маркетплейсы, скорее всего, переложат налог в цену.