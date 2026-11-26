Сначала можно будет купить билеты на январь — март. Продажи на апрель — октябрь авиакомпания планирует открыть к 15 декабря.

«Аэрофлот» начнет продавать субсидированные авиабилеты на 2027 год 1 декабря 2026 года. Продажи откроют в два этапа. В декабре сначала станут доступны перелеты с января по март, а к 15 декабря авиакомпания рассчитывает открыть продажи на рейсы с апреля по октябрь.

В 2027 году программа охватит 26 направлений. Купить билеты можно будет на сайте, в приложении «Аэрофлота» или в офисах продаж.

«Обслуживание в офисах собственных продаж в городах Дальнего Востока и Калининграде будет осуществляться исключительно по предварительной онлайн-записи», — сообщили в авиакомпании.

Онлайн-запись в эти офисы откроется 26 ноября. Тем, кто планирует купить там билеты на перелеты с апреля по октябрь, «Аэрофлот» рекомендует записываться на прием с 15 декабря.