При оценке деловой репутации по 44-ФЗ заказчики не ограничены одним инструментом и могут задействовать ЭКГ-рейтинг наряду с другими стандартами.

Федеральная антимонопольная служба разъяснила, что при оценке деловой репутации участников закупок по закону № 44-ФЗ заказчики могут опираться на ЭКГ-рейтинг и иные стандарты.

Подход касается конкурсных процедур, закупочной документации и исполнения контрактов.

Согласно позиции ФАС в письме от 03.11.2026 N ГР/117422/26, заказчики вправе применять при оценке деловой репутации по 44-ФЗ не только один конкретный инструмент, но и иные стандарты в рамках закупочной документации. Это расширяет возможности при проведении конкурсов и отборе поставщиков для исполнения контрактов.