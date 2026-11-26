ФАС разрешила использовать ЭКГ-рейтинг и другие стандарты для оценки репутации в госзакупках
При оценке деловой репутации по 44-ФЗ заказчики не ограничены одним инструментом и могут задействовать ЭКГ-рейтинг наряду с другими стандартами.
Федеральная антимонопольная служба разъяснила, что при оценке деловой репутации участников закупок по закону № 44-ФЗ заказчики могут опираться на ЭКГ-рейтинг и иные стандарты.
Подход касается конкурсных процедур, закупочной документации и исполнения контрактов.
Согласно позиции ФАС в письме от 03.11.2026 N ГР/117422/26, заказчики вправе применять при оценке деловой репутации по 44-ФЗ не только один конкретный инструмент, но и иные стандарты в рамках закупочной документации. Это расширяет возможности при проведении конкурсов и отборе поставщиков для исполнения контрактов.
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