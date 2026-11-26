По оценке вице-премьера, это может произойти в ближайшие два года, если расходы застройщиков на финансовые услуги останутся высокими. Их доля в себестоимости строительства выросла с 2–4% до 15–25%.

Большинство российских девелоперов могут перейти под контроль банков в ближайшие два года, если нынешняя финансовая нагрузка сохранится. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на правительственном часе в Госдуме 25 ноября, передает ТАСС.

«При таком тренде в течение ближайших двух лет большинство девелоперских компаний перейдут в банки», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также поднял вопрос о том, что в таком случае получат покупатели жилья — квартиры или деньги обратно со счетов эскроу. По его словам, подавляющее большинство покупателей предпочитают получить квартиры.

На себестоимость жилья, помимо расходов на финансирование, влияют цены на землю и подключение к сетям. В отдельных регионах на землю приходится до 50% общих затрат, а плата за подключение к сетям выросла в 2–10 раз. Среди других факторов Хуснуллин назвал рост затрат на рабочую силу и стройматериалы, транспортные расходы и строительство социальных объектов.

Хуснуллин поддержал предложение депутатов проанализировать себестоимость жилья по этапам строительства с участием ведомств и регионов. Правительство готово предоставить Госдуме материалы для такого анализа.