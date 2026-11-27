Индексация налоговых штрафов ударит по небольшим компаниям гораздо сильнее, чем по крупным игрокам, а за новые налоги в 2027 году в итоге заплатят все — бизнес, инвесторы и покупатели.

Индексация налоговых штрафов ударит по небольшим компаниям гораздо сильнее, чем по крупным игрокам, а за новые налоги в 2027 году в итоге заплатят все — бизнес, инвесторы и покупатели. О финансовых последствиях налоговых поправок «Клерку» рассказала финансист, руководитель компании «Бизнес-Эксперт» Юлия Мичурина.

По расчетам эксперта, для компании с годовой выручкой 10 млн рублей и чистой рентабельностью 5% прибыль составляет 500 тыс. рублей в год. Если такой бизнес не представит по требованию ФНС 200 документов, штраф вырастет с прежних 40 тыс. до 112 тыс. рублей — это более 22% годовой чистой прибыли, даже если компания не задолжала бюджету ни рубля.

Юлия Мичурина «Я бы предложила предусмотреть возможность исправления впервые допущенных нарушений в установленный срок без штрафа, если они не повлекли потерь бюджета. Для государства важнее получить документы и обеспечить правильность расчета налогов, чем наказать налогоплательщика за нарушение срока»

Поправки повлияют и на закрытые и интервальные ПИФы для квалифицированных инвесторов. Из-за налога 15% на пассивные доходы фонд, получивший 10 млн рублей, заплатит 1,5 млн рублей налога и оставит для реинвестирования только 8,5 млн рублей. Возможность не платить налог при распределении не менее 90% чистого дохода стимулирует управляющие компании пересматривать политику выплат в пользу регулярного денежного потока вместо накопления капитала внутри фонда.

От введения НДС по ставке 22% на трансграничную электронную торговлю бюджет рассчитывает получать около 75 млрд рублей в год. При этом цены на зарубежных площадках вырастут неравномерно: если иностранный товар за 5 тыс. рублей с учетом налога подорожает до 6 100 рублей, а российский аналог стоит 5 500 рублей, зарубежному продавцу придется жертвовать маржой, чтобы не потерять покупателей.

«Наибольший устойчивый эффект, на мой взгляд, дадут расширение совокупной налоговой базы по НДФЛ, налогообложение трансграничной торговли и совершенствование механизмов налогового администрирования. Например, только от введения НДС на трансграничную электронную торговлю ожидаются дополнительные поступления порядка 75 млрд рублей ежегодно», — сказала Мичурина.

По оценке финансиста, нагрузку от налоговых изменений разделят все участники рынка — потребители через рост цен, бизнес через падение рентабельности, а инвесторы через снижение чистой доходности. Кроме того, прибыль компаний сократят расходы на перенастройку учета, пересмотр договоров и ценообразования. Эксперт советует предпринимателям уже сейчас пересчитать финансовую модель на 2027 год в трех сценариях — при сохранении цен, их повышении и снижении продаж — с фокусом на чистую прибыль и остаток денежных средств.