Суды трех инстанций взыскали с экспедитора потери клиента после налоговой проверки. Обязанность компенсировать отказ в вычетах и расходах была прямо предусмотрена договором.

Экспедитор должен возместить организации доначисленные налог на прибыль, НДС и штраф, решил АС Московского округа. Инспекция посчитала, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента. Об этом сказано в постановлении от 16.10.2026 по делу № А40-233089/2025.

У экспедитора не было необходимых ресурсов и договоров с частью водителей — собственников транспорта. Он выводил деньги через счета ИП и генерального директора, а в книге покупок указывал сведения о фирмах-однодневках. При этом налогоплательщик представил инспекции первичные документы, включая транспортные накладные, фотографии автомобилей и пропуска.

Суд отклонил довод экспедитора о том, что налоги доначислили из-за непредставления документов. Причиной потерь стали некорректное оформление отношений с субподрядчиками и отсутствие реального движения денег. Инспекция не установила согласованность действий для получения налоговой выгоды и не доказала, что организация знала о нарушениях контрагента.

Договор обязывал экспедитора компенсировать отказ в вычете НДС, непризнание расходов по налогу на прибыль, а также начисленные штрафы и пени.