Введение НДС на зарубежные онлайн-покупки, налог на пассивные доходы ПИФов и рост штрафов приведут к неравномерному росту цен и перераспределению нагрузки между компаниями и покупателями.

Комплекс налоговых изменений затронет сразу несколько секторов экономики — от трансграничной электронной торговли до фондового рынка. Наибольший долгосрочный фискальный эффект бюджету принесут меры по расширению налогооблагаемой базы, такие как введение НДС на покупки россиян на зарубежных маркетплейсах и совершенствование администрирования НДФЛ. Об этом «Клерку» рассказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

Введение НДС по ставке 22% на трансграничную торговлю сократит ценовое преимущество зарубежных площадок перед российскими продавцами. При этом тотального подорожания товаров на 22% не произойдет — рост цен окажется неравномерным. В сегментах с высокой конкуренцией продавцам придется брать часть налоговой нагрузки на себя за счет снижения маржи, тогда как уникальные товары без аналогов подорожают заметнее.

Алексей Вересов «Многое будет зависеть от ценовой чувствительности покупателей и уровня конкуренции. Если товар легко заменить аналогом, продавцу придется принять часть налоговой нагрузки на себя, иначе он рискует потерять покупателя. Там, где альтернатив практически нет, переложить налог на потребителя будет значительно проще. Поэтому я ожидаю неравномерного роста цен. Кроме того, часть покупателей может переориентироваться на российские площадки и локальных продавцов, что также ограничит возможности зарубежных маркетплейсов повышать цены»

Изменения ждут и частных инвесторов. Налог на пассивные доходы ПИФов на уровне фонда уменьшит объем средств для реинвестирования и снизит эффект сложного процента на длинном горизонте. Управляющим компаниям станет выгоднее регулярно распределять не менее 90% дохода между пайщиками ради налоговой льготы, что сделает часть фондов менее привлекательной для тех, кто нацелен на долгосрочный прирост капитала.

«Необходимо различать того, кто перечисляет налог в бюджет, и того, кто фактически несет экономические издержки. В торговле часть дополнительной нагрузки, скорее всего, перейдет на покупателей через рост цен, а часть останется у продавцов и площадок в виде сокращения маржинальности. В инвестиционном секторе нагрузка может отразиться на чистой доходности инвесторов. Если бизнес не может переложить дополнительные расходы на потребителя или компенсировать их повышением эффективности, сокращается свободный денежный поток, который компания могла бы направить на инвестиции и развитие», — подчеркнул Алексей Вересов.

Повышение штрафов за нарушения налогового учета, по оценке эксперта, может обернуться дополнительными рисками для добросовестных компаний. Из-за постоянных изменений в законодательстве техническая ошибка при большом документообороте грозит крупному бизнесу серьезными потерями, а малому — ростом расходов на бухгалтерское сопровождение.