С 1 декабря 2026 года по 31 марта 2027 года из России нельзя будет вывозить топливо для реактивных двигателей, в том числе купленное на бирже. Для отдельных поставок предусмотрены исключения.

Временный запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей начнет действовать 1 декабря 2026 года, следует из постановления правительства от 26 ноября 2026 года № 1586. Ограничение распространяется в том числе на авиакеросин, приобретенный на биржевых торгах.

Запрет ввели для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке и его бесперебойного обеспечения. Он будет действовать до 31 марта 2027 года включительно.

Ограничение не затронет, в частности, поставки авиакеросина по международным межправительственным соглашениям. Предыдущий аналогичный запрет действует с июня 2026 года и заканчивается 30 ноября 2026 года.